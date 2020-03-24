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Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevinde uzaktan eğitim dönemi

AYDIN HABERLERİ  | 24.03.2020 18:10 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi’ne bağlı Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi, Korona virüs tedbirleri kapsamında tatil edildi.Gündüz bakımevinde öğrenim gören minik öğrencilerin öğretmenleri ile olan özlemlerini gidermeleri ve aynı zamanda eğitimden uzak kalmamaları amacıyla Didim Belediye Başkanı A.

Didim Belediyesi’ne bağlı Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi, Korona virüs tedbirleri kapsamında tatil edildi.
Gündüz bakımevinde öğrenim gören minik öğrencilerin öğretmenleri ile olan özlemlerini gidermeleri ve aynı zamanda eğitimden uzak kalmamaları amacıyla Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim uygulamasına geçildi.
Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Planlanan uzaktan eğitim kapsamında çocuklara görüntülü hikaye okunmakta ve etkinlikler aileler desteği ile çocuklara ulaştırılmaktadır. Çocuklarımız yapmış olduğu etkinlikleri tekrar video ve fotoğraflarla öğretmenlerine geri bildirim sunmaktadır. Bu zorlu süreçte öğretmenlerimiz, Didimli çocuklara yapılan etkinliklerini paylaşacaklardır. Her gün bir öğretmenimiz tüm Didimli çocuklarımıza Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi’nin Sosyal Medya hesapları üzerinden bir hikaye okuyacaktır. Bu sıkıntılı dönemi de yakında atlatarak yine öğrencilerimizle bir araya geleceğiz” denildi.

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