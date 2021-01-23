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Denizcilerden Başkan Gürün’e teşekkür

23.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Denizcilerden Başkan Gürün’e teşekkür

Muğla Büyükşehir Belediyesi işletmesine bağlı limanlarda konaklayan ticari tekneler dışındaki özel tekne ve yatlarla ilgili yapılan fiyat düzenlemesi sonrası bölgedeki Denizciler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret ederek teşekkür ettiler.Ziyaret sırasında düşünceleri dile getiren Yeni Bodrum Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi ve Gümbet Koyu Kooperatifi üyeleri, “Muğla genelinde Büyükşehir Belediye’mize ait limanların büyük bölümünden ticari tekneler olarak bizler yararlanıyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi işletmesine bağlı limanlarda konaklayan ticari tekneler dışındaki özel tekne ve yatlarla ilgili yapılan fiyat düzenlemesi sonrası bölgedeki Denizciler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Ziyaret sırasında düşünceleri dile getiren Yeni Bodrum Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi ve Gümbet Koyu Kooperatifi üyeleri, “Muğla genelinde Büyükşehir Belediye’mize ait limanların büyük bölümünden ticari tekneler olarak bizler yararlanıyoruz. 2021 yılı için yapılan fiyat düzenlemesinden sonra bile belediye limanlarındaki fiyatlar özel marinalardan kat kat düşük. Büyükşehir Belediye’miz bünyesindeki limanlarda bağlama planları ticari tekneler öncelikli olarak yapılması bizleri memnun ve mutlu ediyor. Belediyemizle uyum içinde çalışıyoruz. Bizlerin yanında olduğunuzu bilmek özellikle pandemi dönemini de düşünürsek bizlere güç veriyor. Düzenleme için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Dr. Osman Gürün olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Başkan Orhan Dinç: Fiyat güncellemeleri enflasyonun altında
MEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, “Öncelikle, ticari yatlara verilen hizmetler karşılığı yeni tarifede belirlenen zam oranı, makul seviyededir. Bu işletmelerin ve buralarda verilen hizmetlerin devamlılığının sağlanabilmesi için belli bir gelire sahip olmaları gerektiği gerçeği sabit olup, Devletimiz tarafından tespit edilen enflasyon oranının altında bir zam yapılmış tır. Özel tekneler açısından bakacak olursak, Belediyeye bağlı bu limanlar ücret açısından güncellenmiş haliyle dahi hala özel marinaların 3’ de 1 hatta 4’ de 1 oranındadır” dedi.
Başkan Bağlı, “Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında uygulamaya koyduğu ücretlendirmelerin yerinde ve doğru olduğunu düşünüyoruz”
Başkan Gürün, “Limanlarımızdan yoğun olarak ticari tekne sahipleri yararlanıyor”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir sorumluluğundaki limanlardan ticari teknelerin daha fazla yararlandığını, yeni fiyat düzenlemelerinden ticari tekne sahiplerinin memnun olmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Başkan Gürün; “Pandemiden birçok sektör gibi ticari tekne sahipleri de etkilendi ve birçok rezervasyonları iptal edildi. Esnafımızın yanında olmak, onlara ek yük getirmemek için 2021 fiyat düzenlemelerini buna göre yaptık. Limanlarımızın bağlama kapasitesinin büyük bölümünden ticari tekne sahipleri yararlanıyor. Ticari tekne sahiplerinin zor durumda kalmaması, esnafımızın yanında olmak için 2021 fiyat düzenlemelerini ona göre yaptık ve esnafımızdan olumlu geri dönüşler aldık. Ziyaretimize gelerek teşekkür eden Kooperatif başkanlarımıza bende teşekkür ediyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” dedi.

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