YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Denize atlarken ayağını kayalara çarpan genç kız falezlerde mahsur kaldı

Denize atlarken ayağını kayalara çarpan genç kız falezlerde mahsur kaldı

İHA İHA
25.04.2024 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da falezlerin denizle buluştuğu alandan suya atlayan genç kız, kayalıklara ayağını çarpınca indiği yerden yukarı çıkamadı.

Falezlerde mahsur kalan genci deniz polisi botla alıp limana ulaştırdı.
Olay, dün 14.00 sıralarında Murtapaşa ilçesi Fener Mahallesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte falezlerin denizle buluştuğu alana gelen Rabia K. (20) denize girmek için suya atladığı sırada ayağını kayalıklara çarptı. Sol bacağından yaralanan genç kız, arkadaşının yardımıyla sudan tekrar karaya çıktı. Yürümekte zorlanan Rabia K., indiği falezlerden yukarı çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edildi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede ulaşan Deniz Polisi ekipleri, Rabia K., yanındaki diğer kadın ve yardım için gelen erkek bir kişiyi de bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi.

Bottan karaya çıkartılan genç kız ve yanındakiler, ambulans talep etmeyip kendi imkanlarıyla kontrol amaçlı hastaneye gitti.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acıbadem Ankara Hastanesi Sporcu Sağlığı Ünitesi açıldıAcıbadem Ankara Hastanesi Sporcu Sağlığı Ünitesi açıldı
Topraksız tarım sistemiyle çilek üretimine başladılar: Yıllık kazanç hedefleri 5 milyon TLTopraksız tarım sistemiyle çilek üretimine başladılar: Yıllık kazanç hedefleri 5 milyon TL
Muğla BİLSEM Türkiye’de en çok bilimsel proje hazırlayan 2’nci okulMuğla BİLSEM Türkiye’de en çok bilimsel proje hazırlayan 2’nci okul
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.