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Denize, güneşe ve sahile engel yok

ANTALYA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyleri denizle buluşturan Konyaaltı ve Lara’daki Engelsiz Plajları şehir içi ve dışından gelen engelli tatilcilere serinleme imkanı sunuyor.Yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların daha kolay yararlanacağı hale getirilen Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajları bu yaz da yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyleri denizle buluşturan Konyaaltı ve Lara’daki Engelsiz Plajları şehir içi ve dışından gelen engelli tatilcilere serinleme imkanı sunuyor.
Yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların daha kolay yararlanacağı hale getirilen Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajları bu yaz da yoğun ilgi görüyor. Konyaaltı ve Lara Sahili’nde hizmet veren plajlarda fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor. Engelsiz Plajlar, Pandemi tedbirleri kapsamında şezlong ve kabinler dezenfekte edilerek sosyal mesafe kuralına göre hizmet vermesi sebebiyle engelli birey ve ailelerinin de beğenisini kazanıyor.
Engelsiz Plajda rahatlıkla denize girebildiğini söyleyen Neriman Yılmaz, “Yürüyüş platformu, duş kabinleri ve asansör sistemi bizler için büyük kolaylık sağlıyor. Burayı çok seviyorum ve sürekli geliyorum. Hareket etmek bizler için çok önemli bu yüzden burada rahatlıkla denize girebiliyor ve hareket edebiliyorum. ” diye konuştu.
Plajın bakımlı ve tertemiz olduğunu belirten engelli birey Elmas Öztürk, “Eskiden denize girdiğim zaman çıkmakta zorlanıyordum. Burayı öğrenip geldikten sonra asansör sistemi ve yürüyüş platformu sayesinde rahatlıkla denize girebiliyor ve çıkabiliyorum. ” dedi.

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