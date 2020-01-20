YURTHABER
  4. Denizlerin “Fatih”i Samsun’da

Denizlerin “Fatih”i Samsun’da

SAMSUN HABERLERİ  | 20.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

TCG Fatih (F-242) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun’a geldi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F-242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 20-23 Ocak tarihlerinde Samsun’da bulunacak.

TCG Fatih (F-242) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun’a geldi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F-242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 20-23 Ocak tarihlerinde Samsun’da bulunacak. Sabah saatlerinde Samsun’a gelerek limana demir atan savaş gemisi 20 Ocak Pazartesi günü 13.30-17.00 saatlerinde, 21 Ocak Salı günü öğleden önce 09.00-12.00 ve öğlenden sonra 13.30-17.00 saatlerinde, 22 Ocak Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saat aralıklarında 3 gün halkın ziyaretine açık olacak.
Deniz Kuvveleri Komutanlığının en önemli fırkateynlerden olan gemi 115.5 metre uzunluk ve 14.2 metre genişliğe sahip.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Canik’te “Hikayelerle Anadolu İrfan” Konferansı düzenlendiCanik’te “Hikayelerle Anadolu İrfan” Konferansı düzenlendi
Başkan Demir: “Acımız ilk günkü gibi taze”Başkan Demir: “Acımız ilk günkü gibi taze”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta internet kafelere denetim

Kahramanmaraş’ta internet kafelere denetim

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Samsun Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:06

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Volkan Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.