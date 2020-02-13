Denizli Büyükşehir Belediyesi ile 20 yazar tarafından hazırlanan 26 eseri tanıttı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçmişin gelecek nesillere aktarılmasını ve bilinmesine büyük önem verdiklerini kaydederek, belediye desteği ile 20 yazar tarafından hazırlanan 26 eserin yayınlanması katkı sunduklarını belirtti. Başkan Zolan, ‘Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Zolan, geçmişin geleceğe taşınmasında yazılı eserlerin büyük önem arz ettiğini belirtti. Geçmişin bilinmemesinin, geleceğin planlanamamasına nende olacağını vurgulayan Başkan Zolan, “Eğer bugün geçmişi tespit etmemiş olursak 30-40 yıl sonra tespit etmemiz de mümkün olmayacak. Onun için biz geçmişimizi, tarihimizi, örfümüzü, geleneklerimizi, Denizlimizin değerlerini, güzelliklerini, yaşanmışlıklarını güzel anlatımlarla geleceğe taşımak istiyoruz. Değerli yazarlarımız, hocalarımızın emekleriyle, zamanlarını ayırmasıyla, Denizli’ye olan sevdasıyla gerçekten bugüne kadar 145 yayın gerçekleştirdik Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak” diye konuştu.

“Bizim özümüz, ortak paydamız Denizlimiz”

Tanıtımı yapılan 26 eser ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin kitap yayın sayısının 171’e yükseldiğini anımsatan Başkan Zolan, “20 yazarımız, biliyorsunuz ‘2020 Denizli yılı’ dedik. 2020 Denizli yılında 20 yazarımızla birlikte 26 eserimizi sizlere tanıtacağız ve o eser sahipleri çok değerli hocalarımız bir çoğu da şehir dışından gelerek, davetimizi kabul ederek bizleri onurlandırdılar.

Denizlimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim özümüz, ortak paydamız Denizlimiz. İnşallah geçmişi geleceğe aktarabilirsek, geçmişte ve bugün yaşananları, değerlerimizin kaybolmasının önüne geçebilirsek biz kendimizi çok mutlu hissedeceğiz. Bu noktada 145 yayınımıza bugün 26 yayın eser daha ilave ederek 171 yayınımıza kavuşmuş olduk” dedi.

Toplantıda konuşan eser sahibi yazarlar ise Başkan Zolan’a kendilerine sundukları destekten dolayı teşekkür ederek, eserlerini tanıttı.

