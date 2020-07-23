Denizli Büyükşehir Belediyesinde ‘sıfır atık’ dönemi

"Sıfır Atık Yönetim Sistemi" projesi Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm bina ve yerleşkelerinde uygulanmaya başladı. Sıfır atık kumbaraları ile atıkların kaynağında ayrıştırılacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm bina ve yerleşkelerinde uygulanmaya başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi geri dönüşümü olan atıkların türlerine göre ayrılarak biriktirilmesi için tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirdi. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor.

Eğitim çalışmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, proje kapsamında eğitim çalışmalarına da devam ediyor. Korana virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle tüm Denizli Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik ‘Sıfır Atık Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi’ online olarak veriliyor.