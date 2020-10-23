Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü tahsis etti. Gençlerbirliği maçıyla birlikte takımın hizmetine sunulan yeni takım otobüsü Denizlispor kulübüne teslim edildi.

Her deplasmanda Denizli’yi temsil edecek olan yeni takım otobüsü, yeşil siyah renkler ile giydirildi. Futbolcular için konforlu bir seyahat sunacak olan otobüs, sürüş güvenliği açısından da son teknoloji donanıma sahip. Yeni otobüsün takıma hayırlı olmasını dileyen Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Denizlispor’umuza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan büyük bir jest daha yaparak kulübümüze takım otobüsü tahsis etti. Gençlerbirliği deplasmanında oyuncularımızı taşıyan otobüsümüzle bu sezonun da ilk galibiyetini almış olduk. İnşallah bu birlik ve beraberlik sayesinde Denizlispor’umuzu çok daha iyi yerlere getireceğiz. Ben, Başkanımız Osman Zolan Bey’e kulübümüz ve oyuncularımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

