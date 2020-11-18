Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin 2021 yılı bütçeleri onaylandı. Toplam 1 milyar 431 milyon TL’lik bütçenin kente güzellikler getirmesini dileyen Başkan Zolan, “Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz . Aynı şevk ve heyecanla Denizli’de yaşayan 1 milyon 40 bin vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin 2021 yılı performans programları ve 2021 yılı bütçeleri görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir DESKİ’nin 2021 yılı toplam bütçeleri, performans programlarını ile 19 ilçenin bütçeleri oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 825 milyon TL, Büyükşehir DESKİ’nin bütçesi ise 606 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi.