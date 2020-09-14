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Denizli emniyetinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 19 gözaltı, 11 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.09.2020 17:58 | Son Güncelleme

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan narkotik ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapan 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan narkotik ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapan 19 şüpheliyi gözaltına aldı. 11 şüpheli tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara devam ediyor. Kentte adres ve şahısları bir bir tespit eden ekipler, uyuşturucu tacirlerinin adreslerine operasyon düzenledi. Zehir tacirinin evine düzenlenen operasyonda farklı bölmelere saklanmış, 3 kilo kannabinoid ve 221 gram metanfetamin ele geçirdi. Ayrıca kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri takibe alan ekipler, adreslerine operasyon düzenledi. Toplamda 19 şahıs gözaltına alınırken 1 kilo 337 gram esrar, 43 gram kokain, 2 adet ecstasy, 8 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 9 adet mermi ele geçirildi.
Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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