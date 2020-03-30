YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli, ’Evde Kal’ çağrısına uydu

Denizli, ’Evde Kal’ çağrısına uydu

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

Yetkililerin, Koranavirüs sebebiyle ’evde kal’ çağrısına uyan Denizlililer özellikle hafta sonu şehrin önemli meydanları, park ve yaşam alanlarını boş bıraktı.

Yetkililerin, Koranavirüs sebebiyle ’evde kal’ çağrısına uyan Denizlililer özellikle hafta sonu şehrin önemli meydanları, park ve yaşam alanlarını boş bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uyarılara uyan bütün hemşehrilerine teşekkür etti.
Denizlililer, özellikle hafta sonu koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tüm tedbirlere uyarak park ve mesirelerde piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunma yasağını dikkate aldı. Yetkililerin "evde kal" çağrısına uyan Denizlililerin şehrin önemli meydanları, park ve yaşam alanlarını boş bırakarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı görüldü.
Denizlililerin büyük bir bölümünün uyarıları dikkate alması memnuniyetle karşılanırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de otobüs terminali, belediye otobüsleri, duraklar gibi tüm büyükşehir hizmet alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını devam ettirdi. Zolan, koronavirüs ile mücadelede bir ve beraber olunması gerektiğini, salgının bu şekilde daha kolay yenilebileceğini söyledi.

"Tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum "
Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayan ve "evde kal" çağrısına uyan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Osman Zolan, salgının atlatılması için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Başkan Zolan, düşüncelerini "Büyükşehir Belediyemiz koronavirüse karşı sahada, dezenfeksiyon ve diğer tüm tedbirlerini almaya devam ediyor. Özellikle hafta sonunda vatandaşlarımız ’evde kal’ çağrısına olumlu yanıt verdi. Tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Biz güçlü bir milletiz, inşallah hep birlikte başaracağız" diyerek ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte... Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte...
Valilik duyurdu! Dün geceden itibaren... Valilik duyurdu! Dün geceden itibaren...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Denizli Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
13:13
İkindi
16:45
Akşam
19:31
Yatsı
20:48

Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
İnceoğlu Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çal’da gıda işletmelerine yönelik korona virüs denetimi

Çal’da gıda işletmelerine yönelik korona virüs denetimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek haber

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek haber

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi

Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.