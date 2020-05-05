Denizli ’İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’ yeni kararları açıklandı:

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda Denizli’de kara ve hava yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışların 15 günlük süreyle durdurulduğu ve 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşların belirli saatlerde dışarı çıkmasına izin verildiği kaydedildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında korona virüs (Covid-19) tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda alınan ve öne çıkan kararlar ise şunları oldu:

Denizli’de kara ve hava yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışların yasaklanması 15 günlük süreyle uzatıldı. 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren başlayan uygulama 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 00.00’a kadar devam edecek.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkmalarına izin verilmesine, refakat gerektiren durumlarda refakatçilerine de müsaade edilmiştir.

0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş grubunun ise 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkmalarına izin verilmiştir.

Kentteki berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması kararının sonlandırılarak, işletmelerin gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle faaliyete geçmesine izin verilmiştir.

