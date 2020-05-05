YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli ’İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’ yeni kararları açıklandı:

Denizli ’İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’ yeni kararları açıklandı:

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.05.2020 17:03 | Son Güncelleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda Denizli’de kara ve hava yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışların 15 günlük süreyle durdurulduğu ve 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşların belirli saatlerde dışarı çıkmasına izin verildiği kaydedildi.İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında korona virüs (Covid-19) tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda Denizli’de kara ve hava yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışların 15 günlük süreyle durdurulduğu ve 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşların belirli saatlerde dışarı çıkmasına izin verildiği kaydedildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında korona virüs (Covid-19) tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda alınan ve öne çıkan kararlar ise şunları oldu:
Denizli’de kara ve hava yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışların yasaklanması 15 günlük süreyle uzatıldı. 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren başlayan uygulama 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 00.00’a kadar devam edecek.
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkmalarına izin verilmesine, refakat gerektiren durumlarda refakatçilerine de müsaade edilmiştir.
0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş grubunun ise 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkmalarına izin verilmiştir.
Kentteki berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması kararının sonlandırılarak, işletmelerin gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle faaliyete geçmesine izin verilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeKızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Denizli Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:56
Öğle
13:05
İkindi
16:53
Akşam
20:04
Yatsı
21:31

Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Ege Eczanesi
Merkezefendi
Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Merve Eczanesi
Pamukkale
Özcel Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

TUBİTAK, PAÜ’nün 5 projesini destekleyecek

TUBİTAK, PAÜ’nün 5 projesini destekleyecek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.