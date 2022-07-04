Denizli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli ve Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili kent merkezi ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ikisi ruhsatsız, biri kurusıkı 3 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

