YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.11.2020 12:47 | Son Güncelleme

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli ve Afyonkarahisar'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aydır sürdürdüğü takibin ardından Denizli ve Afyonkarahisar'da 9 adrese 90 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone cihazları ve 2 dedektör köpek de kullanıldı.

Kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler, 23 paket halinde hazırlanan 179 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 19 sentetik hap, 1 tabanca ve buna ait 15 fişek ele geçirdi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ayrıca narkotik ekipleri, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 35 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Adana’da metruk yapılar yıkılıyor
Adana’da metruk yapılar yıkılıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanmaya devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanmaya devam ediyor

Denizli Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:29
Öğle
12:52
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Emir Eczanesi
Merkezefendi
Gülay Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor
66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizlispor, Beşiktaş maçı için biletler yarın satışa çıkıyor
Denizlispor, Beşiktaş maçı için biletler yarın satışa çıkıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.