Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Kale ilçesindeki Müslüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı hava ve yer ekipleri müdahale başlattı.
Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.
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