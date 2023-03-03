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Denizli OSB’den Adıyaman’a çadır kent

03.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrası Adıyaman’a gelen Denizli OSB Müdürlüğü ile Antalya OSB Müdürlüğü görevlileri, depremzedeler için çadır kent kurdu.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden dolayı Adıyaman’da da binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce bina da yıkılmıştı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan kişilerin aileleriyle kalabileceği bir alan oluşturmak için kollar sıvandı. Depremzede işçilerin barınması için Denizli ve Antalya’dan gelen Denizli OSB Müdürlüğü ile Antalya OSB Müdürlü görevlileri, Adıyaman OSB içerisinde 6 bin metre kare alan üzerinde 100 adet çadır kurdu. Kurulan çadırlar Adıyaman OSB Müdürlüğüne teslim edilirken, ihtiyaç halinde kurulması için yaklaşık 200’e yakın çadır da bırakıldı.

İçerisinde duş, tuvalet, internet çadırı, yemek çadırı bulunan çadırların yer aldığı çadır kentte yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Denizli OSB Müdürlüğü Satın Alma Müdürü Mustafa Çağrı Kaya, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen asrın afetinde zarar gören, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Denizli OSB’den geliyoruz. Kardeş OSB’miz olan Adıyaman OSB’ye yardım için bizler burada 6 kişilik bir ekiple, 4 kişi de Antalya OSB olarak birlikte çadır kentimizi oluşturduk. OSB içerisinde üretime devam eden firmaların çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılamak için bugün itibarıyla bu çadırları kurmuş bulunuyoruz. Burası yaklaşık 6 bin metrekare bir alan, bizler 100 adet çadırımızı kurduk bugün Adıyaman OSB Müdürlüğümüze. Daha sonra ihtiyaç halinde depodan çıkarıp çadırların kurumlarını da kendileri yapacaklar" diye konuştu.

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