Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Sözcülüğü el değiştirdi

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Sözcülüğü görevini Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu’na devretti.

DTB Yönetim Kurulu Başkanı Tefenlili, Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Sözcülüğü görevini DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Memişoğlu’na devretti. Platform üyeleri, dönem sözcülüğü devir teslim töreni nedeniyle bir restoranda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Tefenlili, yürüttükleri çalışmaları özetleyip, üyeleri neler yaptıklarına dair kısaca bilgilendirdi.

“Hepimiz şehrimiz için elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz”

Toplantıda bulunan herkesin farklı iş kollarından ve farklı bölgelerden geldiğini, bu platformun da güzelliğinin bu olduğunu belirten DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Memişoğlu ise, “Hepimiz şehrimiz için elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ’Ege Hikayesi’ni yapıyor, Denizli Giyim ve Sanayiciler Derneği (DETGİS) Fasion Week’i yapıyor, Denizli Genç İş İnsanları Derneği’nin (DEGİAD) başka etkinlikleri var, diğer arkadaşlarımızın başka etkinlikleri var. Öncelikle hepimiz birer birer ne yapıyoruz bunu bir döküp, ondan sonra bunların hangileri birleşebilir, beraber olunduğunda hangisi güç ve ses getirebilir buna bir bakmamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah bu sene biraz daha katılımcı, biraz daha paylaşımcı bir yıl olur diye umuyorum” dedi.

