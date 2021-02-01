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Denizli Ülkü Ocakları’ndan Asenalara hobi atölyesi

01.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Denizli Ülkü Ocakları’ndan Asenalara hobi atölyesi

Ülkü Ocakları Asena Teşkilatının öncülüğünde Ocak binasında hobi atölyesi açıldı.

Ülkü Ocakları Asena Teşkilatının öncülüğünde Ocak binasında hobi atölyesi açıldı. 15 kursiyerin katıldığı atölyede gençler, sepet, nakış, filografi ve el sanatları eğitimi görüyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde hobi atölyesi açtı. Gençlerin atölyede el sanatı gibi eğitim görürken, atölye Haziren ayına kadar sürecek. Boş zamanları değerlendirmek ve gençleri eğitmek için çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Ülkü Ocakları Asena Teşkilat Başkanı Meryem Şen, “Ocak Başkanımız Murat Aydınlı beyin talimatıyla açtığımız Hobi atölyemizde hem boş zamanlarımızı değerlendiriyor, hem de el becerilerimizi geliştiriyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Murat Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Amacımız gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek”
Ürünlerin halka buluşacağını ifade eden Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydın, “Ülkü Ocakları Asena teşkilatımızın öncülüğünde ocağımızda açtığımız hobi atölyemizi faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Bu atölyemizde Asenalarımız çeşitli kurslar görerek davamıza faydalı olmaya çalışacaklardır. Haziran ayına kadar devam edecek kursumuzda üretilen ürünleri halkımızla buluşturacağız. Amacımız 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, onların gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Kursumuzun açılmasında emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Denizli Ülkü Ocakları’ndan Asenalara hobi atölyesi

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