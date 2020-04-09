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Denizli Valiliği ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Denizli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında olağanüstü toplandı.

Denizli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı maske satışının yasaklanması ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması hususundaki hazırlıkların yapıldığı belirtildi.
Denizli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında olağanüstü toplandı. Denizli Valiliğine ulaştırılan maskelerin vatandaşlara dağıtılması için gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Ücretsiz olarak dağıtılacak olan maskelerin kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı, açık yerler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları ve yol kontrol noktaları başta olmak üzere vatandaşların kolayca erişebilecekleri yerlerde kamu görevlileri tarafından dağıtımının sağlanacağı belirtildi.

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