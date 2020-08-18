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Denizli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Denizli Valiliği, Vali Ali Fuat Atik’in adını kullanarak bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in adı kullanılarak, iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, Korona virüs yardımı, solunum cihazı parası ve buna benzer bahanelerle Valiliğin adına bağış veya yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüsleri tespit edilmiştir.

Denizli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Denizli Valiliği, Vali Ali Fuat Atik’in adını kullanarak bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in adı kullanılarak, iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, Korona virüs yardımı, solunum cihazı parası ve buna benzer bahanelerle Valiliğin adına bağış veya yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüsleri tespit edilmiştir. Denizli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan; telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon gibi yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulunulması önemle rica olunur” denildi.

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