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Denizli Valisi Atik helikopter ile trafik denetimine katıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.10.2020 18:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarını ve bu kazalarda yaşanan can kayıplarını ile yaralanmaları en az seviyeye indirmek için Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter ile Denizli’de trafik denetimi gerçekleştirildi.Denizli protokolü tarafından, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda trafik kazalarını ve bu kazalarda yaşanan can kayıplarını ile yaralanmaları en az seviyeye indirmek, sürücüler üzerinde algılanan “yakalanma riski duygusunu en üst seviyeye çıkarmak, sürücü davranışlarını olumlu yönde değiştirmek maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter ile trafik denetimi planlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarını ve bu kazalarda yaşanan can kayıplarını ile yaralanmaları en az seviyeye indirmek için Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter ile Denizli’de trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denizli protokolü tarafından, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda trafik kazalarını ve bu kazalarda yaşanan can kayıplarını ile yaralanmaları en az seviyeye indirmek, sürücüler üzerinde algılanan “yakalanma riski duygusunu en üst seviyeye çıkarmak, sürücü davranışlarını olumlu yönde değiştirmek maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter ile trafik denetimi planlandı. 81 il genelinde yürütülen ve 2018 yılında da icra edilen helikopter ile trafik denetimi önümüzdeki aylarda da devam edeceği belirtildi. Helikopterin yanı sıra Jandarma tarafından drone ile de havadan trafik denetimleri aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.
Denizli’de ana arterler üzerinde helikopter ile trafik denetimi Vali Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

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