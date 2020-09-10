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Denizli Valisi Atik, ilçeleri tek tek denetliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Beyağaç ve Kale ilçesinde ziyarette bulundu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Beyağaç ve Kale ilçesinde ziyarette bulundu. Vali Atik, “Denizli’mize baktığımız zaman kurallara uyum üst düzeyde görülüyor, fakat dünyada ve ülkemizde olduğu gibi vaka sayısında ciddi bir artış var, ilimizde de bu gözlemlenmekte" dedi.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilk olarak Beyağaç, ardından Kale ilçesine gitti. İlçelerde protokol tarafından karşılanan Vali Ali Fuat Atik, Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Emniyet Amirleri ve Jandarma Komutanları ile görüşen Vali Atik, ilçelerin genel durumu, Kovid-19 ile ilgili yürütülen çalışmalar, halkın güvenliği ve huzuruna yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ülke genelindeki korona virüsle mücadele kapsamında Beyağaç ve Kale ilçelerinde ilçe protokolleri ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan Vali Atik, hem denetimlerini gerçekleştirdi hem de vatandaşların ihtiyaç ve istekleri hakkında birinci ağızdan bilgi alarak sohbet etti.

“Denizli’mize baktığımız zaman kurallara uyum üst düzeyde görülüyor”
Kale ilçe ziyaretinde özel bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Vali Atik, “Denizli’mize baktığımız zaman kurallara uyum üst düzeyde görülüyor, fakat dünyada ve ülkemizde olduğu gibi vaka sayısında ciddi bir artış var, ilimizde de bu gözlemlenmekte. Sayın bakanımızın talimatıyla ülke genelinde faaliyet başlattık, Denizli Valiliği olarak Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, İl ve İlçe Müdürlerimiz, sahadayız. Ben de Kaymakam arkadaşlarımızla ilçelerde olmayı tercih ettim. Biz yine vatandaşımızı uyarmaya devam edeceğiz, tabi ki ısrarla ihlal edenlere de muhakkak cezai işlem uygulanacak ve cezanın tahsilatı da gerçekleştirilecek. Ama önceliğimiz tabi ki rehberlik edip onlara doğru olanı anlatmak. Şu anda Kale ilçemizde bu denetimleri yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla çok ciddi oranda kurallara uyulduğu gözleniyor. Bu durumu sıkı olarak takip edip tüm il geneline yayıp, inşallah kısa sürede hem ilimizden, hem ülkemizden hem de dünyadan bu virüsü kovmuş olacağız” dedi.

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Pamukkale
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