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Denizli Valisi Atik’in 15 Temmuz mesajı

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.Vali Ali Fuat Atik yayınladığı mesajda, Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve istikbaline kastedenleri canı pahasına bertaraf ettiğini belirterek şunları kaydetti:“Milletimiz 15 Temmuz 2016’da hürriyet ve istiklal sevdasına sadakat sınavından her zaman olduğu gibi yine alnının akıyla ve büyük bir gururla çıkmayı başarmıştır.

Denizli Valisi Atik’in 15 Temmuz mesajı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Vali Ali Fuat Atik yayınladığı mesajda, Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve istikbaline kastedenleri canı pahasına bertaraf ettiğini belirterek şunları kaydetti:
“Milletimiz 15 Temmuz 2016’da hürriyet ve istiklal sevdasına sadakat sınavından her zaman olduğu gibi yine alnının akıyla ve büyük bir gururla çıkmayı başarmıştır. Milli birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı durarak, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, Denizli’mizde de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi üzerlerine düşeni yapmış, şehrin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır. Üzerinde yaşadığımız bu zorlu coğrafyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine yönelik bazı emellerden ve beyhude gayretlerden vazgeçilmediğini göstermektedir. Atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel vatanımızı onurla korumanın yolu milletçe kenetlenmektir. Aziz milletimiz, şehitlerimizin emaneti güzel vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, geçmişinden gelen onurlu duruşuyla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün dördüncü yıldönümünde, başta vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlık ve esenlikler dilerim.”

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Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
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