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Denizli ve Uşak için ‘Sarı’ uyarı

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.10.2020 13:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli ve Uşak için kuvvetli sağanak yağışa karşı ‘Sarı’ uyarıda bulunarak tedbirli olunmasını istedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli ve Uşak için sarı uyarıda bulundu.

Denizli ve Uşak için ‘Sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli ve Uşak için kuvvetli sağanak yağışa karşı ‘Sarı’ uyarıda bulunarak tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli ve Uşak için sarı uyarıda bulundu. 08.10.2020 tarihinde akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış, 09.10.2020 sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Medet Eczanesi
Merkezefendi
Neva Eczanesi
Pamukkale
Yeni Hilal Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
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