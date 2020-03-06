YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.03.2020 17:41 | Son Güncelleme

Denizli, ‘2020 Denizli Yılı’ etkinlikleri kapsamında Voleybol 2.

Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Denizli, ‘2020 Denizli Yılı’ etkinlikleri kapsamında Voleybol 2. Lig Kadınlar Yarı Final Etabı’na ev sahipliği yapıyor. 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği müsabakalar bu akşam oynanacak maçlar ile tamamlanacak.
Final maçlarında mücadele eden takımların teknik ekipleri, yöneticileri, müsabakalarda görev yapan hakemler ve gözlemciler, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programda bir araya geldi. Servergazi Değirmen Restoranda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Denizli Voleybol İl Temsilcisi Sevinç Güngör katıldı. Değirmenci burada yaptığı konuşmada, 2020’nin Denizli yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu yıl Denizli’nin tanıtımına biraz daha katkı sağlayalım, ulusal ve uluslar arası düzeyde farklı etkinlikler yapalım gibi bir yol haritası çizdik" dedi.
Bu kapsamda kültürden sanata, spordan eğitime pek çok faaliyet yapılacağını ifade eden Değirmenci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliğinde birçok sportif etkinlikleri de Denizli’de yapmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye Voleybol Federasyonu’na teşekkür eden Değirmenci, 2. Lig Kadınlar Yarı Final Etabı’na katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi

Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Sivassporlu Goiano temkinli konuştu:

Sivassporlu Goiano temkinli konuştu:

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Büyükşehir Efeler’deki Tralles Parkı’nı yeniledi

Büyükşehir Efeler’deki Tralles Parkı’nı yeniledi

Denizli Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:21
Öğle
13:20
İkindi
16:35
Akşam
19:09
Yatsı
20:24

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Ege Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Medet Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Bu pazarda her şey 3’de bir fiyatına

Bu pazarda her şey 3’de bir fiyatına

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.