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Denizli’de 14 ilçede 240 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak

İHA İHA
01.03.2024 10:26
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 14 ilçede 240 bin zeytin fidanının toprakla buluşturacak.

Denizli’de 14 ilçede 240 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak

Başkan Zolan, zeytin üretiminde öncelikli hedeflerinin Türkiye’de ilk 10’a girmek olduğunu açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 2023’te başladığı hibe projesine devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiği proje ile üreticilere 2024 yılında 14 ilçede 240 bin zeytin fidanı hibe edecek. Proje ile ilk zeytin fidanı dağıtım töreni Kale ilçesinde yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti Kale İlçe Başkanı Yusuf Ercanlı, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, davetliler, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin çok değerli olduğunu ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar her zaman sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizim asıl işimiz olmasa da, üretime, çiftçiye verdiğimiz değerden dolayı bu konuda desteklerimizi sürdürdük. Bugüne kadar 50 kalemin üzerinde verdiğimiz destek projeleriyle yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“ZEYTİN ÜRETİMİNDE ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ İLK 10’A GİRMEK”

Pandemi sürecinde ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nda gıdanın ve tarımsal üretimin hayati derecede önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Başkan Zolan, “Çiftçimiz daha kaliteli ve daha çok üretmeli ki daha çok kazansın. Bu yıl Kale ilçemizde 45 bin, 14 ilçemizde ise toplamda 240 bin zeytin fidanını toprakla buluşturacağız inşallah. Buradan elde edilen ürünler hem çiftçimize ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayacak, hem de sağlığımıza ve çevreye katkı sağlamış olacak” ifadelerini kullandı. Zeytin üretiminde öncü olan illerden olmak istediklerini vurgulayan Başkan Zolan “Denizli’miz zeytin üretiminde Türkiye’de 13. sırada bulunuyor. İnşallah zeytin üretiminde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek. Önümüzdeki birkaç ili geçtiğimizde ilk 10’a gireceğiz. Sonra tekrar beraber bir araya geleceğiz ve hedeflerimizi güncelleyeceğiz” dedi.

“DAHA ÇOK HAYALLERİMİZ VAR”

Tohum desteğinden ceviz üretimine, hayvancılık desteklerinden zararlılarla mücadeleye uzanan 50’yi aşkın kalemde verdikleri desteği anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti:
“Yaptığımız işlerin hepsi gerçek. Şov yapmak için değil, hava atmak için değil, yapıyormuş gibi değil, sizlerin yanında samimi bir şekilde olmak için bugüne kadar çalıştık. Allah’ın izni ile sizlerin desteğiyle bu hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Biz el ele, gönül gönüle güzel işlerin altına imza atıyoruz. Bu geçtiğimiz 5 yıl pandemi, savaşlar, ekonomik dalgalanmalarda yine elimizden geleni yaptık. Ama önümüzde daha çok hayallerimiz var. Kale için hedeflerimiz var. Allah’ım bunları birlikte yapmayı nasip etsin.”

ÜRETİCİ BÜYÜKŞEHİR İLE GÜLÜMSÜYOR

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ise, Denizli’de zeytin üretim merkezinin Kale olduğunu, Başkan Zolan’a zeytin üreticileriyle ilgili talepte bulunduğunda Büyükşehir Belediyesinin derhal çalışma başlattığını ifade ederek, emeklerinden dolayı Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Çınar ise, Bakanlığın ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla üreticilere yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler çiftçilere zeytin fidanlarını verdi.
Başkan Zolan daha sonra Kale ilçesinde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

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