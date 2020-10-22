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Denizli’de 3 aydır takip edilen tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Denizli’de tütün kaçakçılığı yapan şahısları 3 ay takibe alan KOM ekipleri fark adreslere düzenlediği operasyonlar kapsamında 15 şüpheliyi gözaltına aldı.Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yaklaşık 3 aydır kent genelindeki tütün kaçakçılarını tespit ederek takibe aldı.

Denizli’de 3 aydır takip edilen tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı

Denizli’de tütün kaçakçılığı yapan şahısları 3 ay takibe alan KOM ekipleri fark adreslere düzenlediği operasyonlar kapsamında 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yaklaşık 3 aydır kent genelindeki tütün kaçakçılarını tespit ederek takibe aldı. Kentte kaçak tütün ürünlerini satışını gerçekleştirerek hem haksız kazanç elde eden hem de devletin vergi kaybı yaşamasının önüne geçmek amacıyla düzenlenen operasyon kapsamında 15 şüpheli tespit edildi. bir süre takibe alınan şüpheliler yaklaşık 3 ayın ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sigara sarma makinesi, kompresör, 361 kilogram tütün, 60 bin 600 adet makaron, 44 bin 265 tütünle doldurulmuş makaron, 258 adet orijinal TAPDK bondrolü, 44 adet nargile tütünü ve 14 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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