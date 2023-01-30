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Denizli’de 33 farklı türde 29 bin 794 kuş sayıldı

30.01.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Tarım ve Orman Bakanlığı 5.Bölge Denizli İl Şube Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, Denizli’de 12-13 Ocak tarihlerinde kış ortası su kuşu sayımında 33 farklı türde 29 bin 794 kuş sayıldı.

Denizli’de 33 farklı türde 29 bin 794 kuş sayıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Prof. Dr. Raşit Urhan, Doç. Dr. Mehmet Karaca ve Dr. Esat Kızılkaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli İl Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla Işıklı Gölü, Acıgöl ve Beylerli Gölü’nde gerçekleştirilen kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS) iki gün sürdü. Sayım sonucunda 33 farklı türde 29 bin 794 kuş sayıldı. Sayımlar sonucunda elde edilen veriler Bakanlığa gönderildi.

Türkiye genelinde elde edilen veriler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplanarak rapor haline getirilecek. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Urhan, “Her yıl ülkemizde düzenli olarak yapılan kış ortası su kuşu sayımlarının Denizli ayağını uzun yıllardır üniversitemiz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli İl Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütmekteyiz. Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerinin izlenmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olan sayımlar ile ilimizdeki sulak alanların geçmişi ve geleceği ile ilgili fikir elde ediyoruz. Uzun vadede elde ettiğimiz sayım sonuçlarında kuş türü ve sayısındaki değişim sulak alanlarımız için acil önlemler almamız gerektiğini söylüyor. Göllerimiz giderek küçülüyor ve kirleniyor. Ülkemizde pek çok sulak alan kurumuş durumda. İlimizdeki göllerin ‘Türkiye’de Kuruyan Göller’ listesine girmemesi için tüm kurum ve kuruluşların el ele vermesi gerekiyor. Beylerli Gölü son yıllarda zaten kurumuş durumda ve hiçbir şekilde su tutmuyor. Bir zamanlar tekneyle balık avlanılan ve hasat edilen kamışların yurt dışına ihraç edildiği bu göl ne yazık ki can çekişiyor. Diğer göllerimiz ise bu acı sona doğru yaklaşıyor” diye konuştu.

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