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Denizli’de ’Afet Eğitim Seferberliği’ başladı

08.02.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmesinin ardından Denizli’de de “Afet Eğitim Seferberliği” başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmesinin ardından Denizli’de de “Afet Eğitim Seferberliği” başladı. AFAD personelleri eğitim çalışmalarına devam ediyor.
“Afet Eğitim Seferberliği” kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Denizli tanıtım toplantısı Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın katılımlarıyla Denizli Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya AFAD, kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin hazır bulunduğu programda afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak amacıyla afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak için, afetlerin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik eğitim verildi.
İçişleri Bakanlığı Sayın Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” ilan edilmiş olup, bu kapsamda Denizli İl AFAD Müdürlüğü bünyesinde afet farkındalık eğitimleri kurum eğitmenleri tarafından eğitimler düzenlenmeye devam ediyor.

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