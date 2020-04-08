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Denizli'de annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Manisa'da toprağa verildi

MANİSA HABERLERİ  | 08.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Denizli'de annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Manisa'da toprağa verildi

MANİSA (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün annesinin boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Ali Şurzal Kirez'in cenazesi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Babası Halil İbrahim Kiraz tarafından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morgundan teslim alınan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'ne getirildi.

Ali Şurzal'ın cenazesi, Çarşı Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Yeni Mezarlığına defnedildi.

Baba Halil İbrahim Kirez, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

- Olay

Dün Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdüğünü ifade eden kadın polis çağırıp teslim olmuş, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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