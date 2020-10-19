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Denizli’de bir hafta içerisinde 144 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 72’si maddi hasarlı, 72’si yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 144 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 489 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan bin 889 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.Kent genelinde toplamda 144 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Denizli’de bir hafta içerisinde 144 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 72’si maddi hasarlı, 72’si yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 144 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 489 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan bin 889 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 144 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 72’si yaralanmalı, 72’sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.

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