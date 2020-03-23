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Denizli’de bir haftada 30 yaralanmalı ve 46 maddi hasarlı kaza meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.03.2020 17:25 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 30 yaralanmalı ve 46 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 27 bin 843 aracın kontrol edildiği bildirildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 27 bin 843 aracın kontrol edildiği bu kontroller sonrası 3 bin 244araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 30 yaralanmalı ve 46 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 27 bin 843 aracın kontrol edildiği bildirildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 27 bin 843 aracın kontrol edildiği bu kontroller sonrası 3 bin 244araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca 30 yaralanmalı ve 46 maddi hasarlı kaza meydana geldiği, ölümlü kazanın ise yaşanmadığı kaydedildi.

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