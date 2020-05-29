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Denizli'de cezaevinden izinli çıkıp yaşlı kadını dolandıran 2 kişi yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Denizli'de cezaevinden izinli çıkıp yaşlı kadını dolandıran 2 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti ve gasptan tutuklu bulundukları cezaevinden izinli çıkan ve telefonda kendilerini jandarma olarak tanıttıkları kadının altınlarını dolandıran 2 kişi yakalandı.

Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'nde oturan yaşlı kadını telefonla arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan Adem D. (35), kuyumcuda cinayet işlendiğini, olay yerinde kimliği bulunduğu için evindeki altınları incelenmek üzere gelecek sivil jandarma ekibine vermesini söyledi.

Eve gelen Serkan K'ye yaklaşık 60 bin lira değerindeki altınlarını verdikten sonra durumu yakınlarına anlatan ve dolandırıldığını fark eden yaşlı kadın şikayetçi oldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çal İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayı organize eden Adem D. ile eve giderek altınları alan Serkan K. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çal Adliyesine sevk edilen Adem D. ile Serkan K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adem D'nin gasptan 12 yıldır, Serkan K'nin de uyuşturucu ticareti suçundan 2 yıldır tutuklu olduğu ve cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

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