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Denizli’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.07.2020 09:47 | Son Güncelleme

Denizli’de, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Acıpayam İlçesi Gölcük Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’de, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Acıpayam İlçesi Gölcük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Ramazan D. (65) ile Bayram Ç. (60) arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Evinden av tüfeğini getirmesi üzerine alevlenen kavgada av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu Bayram Ç. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Ağır yaralanan Bayram Ç. sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri tarafından Ramazan D. gözaltına alındı.

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