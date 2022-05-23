Denizli'de devrilen traktördeki 2 kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Ceyhan Çetin (62) idaresindeki 20 H 5062 plakalı traktör, Goncalı Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Çetin ile yanındaki Arif Çağlar (66) ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sürücü Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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