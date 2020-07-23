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Denizli’de düğün denetimleri sıkılaştırılacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri sebebiyle gerçekleşen İl Pandemi toplantısında bir dizi karar alındı.

Korona virüs tedbirleri sebebiyle gerçekleşen İl Pandemi toplantısında bir dizi karar alındı. Bu kapsamda kent genelinde gerçekleşecek olan düğün törenlerinde kolluk kuvvetleri, ilgili belediye ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen denetimlerin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.
Denizli İl Pandemi Kurulu, il genelinde vaka sayılarını ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kent genelinde salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda il genelinde Cuma günü ve hafta sonlarında gerçekleşecek olan düğün törenlerinde kolluk kuvvetleri, ilgili belediye ve Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği denetimlerin sıkılaştırılmasına karar verildi. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı filyasyon ekipleri il çalışan personelin fazla olduğu işletmelerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına rivayet edilip edilmediği konularında denetimler gerçekleştirmesine karar verildiği belirtildi.

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