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Denizli'de dünden beri haber alınamayan kadın aranıyor

04.10.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de dünden beri haber alınamayan kadın aranıyor

Denizli'de dünden beri haber alınamayan kadın aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde, yakınlarının dünden beri haber alamadığı 59 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için dün evinden ayrılan Havva Torga'dan bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanda arama çalışmasına mahalleliler de destek veriyor.

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