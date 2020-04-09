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Denizli'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.04.2020 21:59 | Son Güncelleme

Denizli'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alt geçit duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Emirullah Şandırlı (60) idaresindeki 20 P 6192 plakalı motosiklet, Topraklık Mahallesi Deliktaş Alt Geçiti'nde duvara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şandırlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şandırlı'nın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan motosikletin arkasında yer alan bagaj çantasının içinde alkol şişelerinin bulunduğu öğrenildi.

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