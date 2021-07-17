Denizli'de eşinin hafif ticari araçla çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, hayvanlarını beslerken eşinin kullandığı hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alfaklar Mahallesi’nde sokakta hayvanlarını besleyen 87 yaşındaki F.A’ya, eşi M.A’nın (84) kullandığı 20 V 9987 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Yaşlı kadının cenazesi Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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