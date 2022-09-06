YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

06.09.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

​​​​DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, eski eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 28 yaşındaki sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Ayvaz, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Ölen Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek cezasında indirim talep etti.

Cinayeti ağır tahrik altında işlediğini ileri süren sanık, "Çocuğum, eski eşimin ailesi tarafından yönlendirildi. Kendisine öğretilenleri söyledi. Darpta bulunmadım. Adli rapor da bunu doğruluyor. Olaylar bahsettikleri gibi yaşanmadı. Olay günü konuşmak için dışarı çıkmıştık. Bana ağır hakaretlerde bulundu, kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde yerde yatıyordu." dedi.

Anne Seval Kovan, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Osman Ayvaz'a müebbet hapis cezası verdi.

Çal ilçesinde geçen yıl 6 Mart'ta, Osman Ayvaz, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

- Aile mahkemenin kararını değerlendirdi

Baba Merol Kovan, duruşma sonrasında gazetecilere, Türk adaleti ve yargısına en başından beri güvendiğini söyledi.

Anne Kovan ise mahkemenin verdiği kararı doğru bulduğunu belirterek, "Biz de bu kararı bekliyorduk. İçimiz soğumadı ama bir su serpildi. Benim canım yandı. İnşallah bu sonuçtan herkes korkar da artık kadın cinayetleri son bulur." diye konuştu.

Ailenin avukatı Melike İlkgül Yurttürk de sanığın tüm savunmalarına rağmen mahkemenin cezada hiçbir indirimine gitmediğini kaydetti.

Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de devrilen minibüsün sürücüsü öldüDenizli'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandıAmasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladıVan'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet karar

Denizli Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:32
Öğle
13:07
İkindi
16:41
Akşam
19:31
Yatsı
20:49
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Keşiş deyip güvendi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

Keşiş deyip güvendi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.