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Denizli'de FETÖ operasyonu

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 19:09 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sağlık yapılanmasında bulunup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen biri doktor 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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