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Denizli’de FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Denizli’de, FETÖ/PYD terör örgütünün sağlık yapılanmasında yönelik olarak düzenlenen operasyondan gözaltına alınan 13 şüpheliden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, kent genelinde Fettullahcı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanmasının (PDY) sağlık yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Denizli’de, FETÖ/PYD terör örgütünün sağlık yapılanmasında yönelik olarak düzenlenen operasyondan gözaltına alınan 13 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, kent genelinde Fettullahcı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanmasının (PDY) sağlık yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. TEM ekipleri büfelerde bulunan sabit hatlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen, Bank Asya Katılım hesabı bulunan ve FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçları ile örgütün sağlık yapılanmasında bulunan biri doktor olmak üzere 13 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheli şahsın 1’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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