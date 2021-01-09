YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de gölete düşen otomobildeki 2 kişi aranıyor

Denizli'de gölete düşen otomobildeki 2 kişi aranıyor

09.01.2021 02:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gölete düşen otomobildeki 5 kişiden suda kaybolduğu belirtilen 2'si için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Alaattin Mahallesi'ndeki Alaattin Göleti'ne bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye gelen dalgıç ekiplerinin gölet ve çevresinde yaptığı arama çalışması sonucunda gölette bir otomobil bulundu.

Araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan ve yüzerek göletten çıkan 3 kişi, sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilden çıkan kişilerin, beraberlerinde 2 kişinin daha olduğunu söylemeleri üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerince 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:16
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Güler Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
Merve Yamuç Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Gölette kaybolan 5 kişiden 3’ü kurtarıldı

Gölette kaybolan 5 kişiden 3’ü kurtarıldı

Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor

Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor

Dereceye giren öğrencilerden İbanoğlu’na ziyaret

Dereceye giren öğrencilerden İbanoğlu’na ziyaret

Pamukkale’de yılın ilk ruhsatını Başkan Örki verdi

Pamukkale’de yılın ilk ruhsatını Başkan Örki verdi

Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı

Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı

Çameli Belediyesinden esnaflara 2021 yılı hediyesi

Çameli Belediyesinden esnaflara 2021 yılı hediyesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.