YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de güreşte geleceğin yıldızları turnuvası düzenlendi

Denizli’de güreşte geleceğin yıldızları turnuvası düzenlendi

08.01.2024 14:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Sarayköy Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde düzenlenen U13-U15 Grekoromen Güreş Turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvaya İstanbul, Sakarya, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli ve Rusya Güreş Federasyonu’na bağlı bir kulüpten olmak üzere farklı sıkletlerde toplam 190 sporcunun mindere çıktığı turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

2024 yılının ilk sportif organizasyonunda güreşçiler Denizli’de buluştu. 06 Ocak 2024 Cumartesi günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sarayköy Belediyesi’nin koordinesinde düzenlenen U13-U15 Grekoromen Güreş Turnuvası Sarayköy İlçe Spor Salonunda gerçekleşti. İstanbul, Sakarya, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli ve Rusya Güreş Federasyonu’na bağlı bir kulüpten olmak üzere farklı sıkletlerde toplam 190 sporcunun mindere çıktığı turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Sarayköy’de bir süredir yapımı devam eden ve henüz resmi açılışı gerçekleşmeyen Sarayköy Spor Kompleksi ilk kez resmi bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde başlayan farklı sıkletlerde toplam 190 sporcunun mindere çıktığı turnuvada U-13 Yaş Kategorisinde takım olarak Denizli Güreş Eğitim Merkezi 140 puanla, U-15 Yaş Kategorisinde ise yine Denizli Güreş Eğitim Merkezi 205 puanla şampiyonluğu göğüsledi.

Seremonide sporculara hitap eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş Sarayköy’e yeni kazandırılan spor kompleksinde ilk kez resmi yarışmaların yapıldığını hatırlatarak, “Bu spor kompleksinde emeği geçen, taş taş üstüne koyan ve destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Denizli’de sporun gelişmesi ve organizasyon kültürünün her geçen gün artarak devam etmesi için çalıştıklarını ifade eden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, ata sporumuz güreşte böyle bir organizasyona, “Sarayköy’e yeni kazandırılan bu muhteşem komplekste yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerinde bulundu.

Yarışmalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarına yapılan törenle takdim edildi. Dereceye giren takımlar, U-13 Yaş kategorisinde, Denizli G.E.M. 140 puan ile 1’inci, İstanbul Büyükşehir Belediye S.K. 135 puan ile 2.’nci, Sakarya Hendek G.E.M. 125 puan ile 3.’üncü, Manisa Yunusemre Belediye S.K. 71 puan ile 4.’üncü oldu. U-15 Yaş kategorisinde ise, Denizli G.E.M. 205 puan ile 1.’inci, Muğla G.E.M 142 puan ile 2.’nci, Manisa G.E.M 140 puan ile 3.’üncü, Sakarya Hendek G.E.M 91 puan ile 4.’üncü oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul servis araçlarına polis denetimiOkul servis araçlarına polis denetimi
Edirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandıEdirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı
Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktıTrafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 8 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:15
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Pazartesi

Kiziltas eczanesi
Pamukkale
Onur eczanesi
Cal
Yeni kaftan eczanesi
Honaz
Sedef eczanesi
Serinhisar
Bozkurt eczanesi
Bozkurt
Gezgin eczanesi
Saraykoy
Dalca eczanesi
Guney
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.