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Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

31.10.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yürürken düşerek hafriyat kamyonunun altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi'ndeki 2027. Sokak'ta 7 yaşındaki Ecem Nur Keçeci dengesini kaybedip yere düştüğü sırada yoldan geçen İ.G (60) idaresindeki hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Keçeci, 112 Acil Servis ekibince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bacağı ve kolunda kırıklar tespit edilen küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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