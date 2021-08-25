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Denizli'de iş yerinin önünde bıçaklanan esnaf ağır yaralandı

25.08.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de iş yerinin önünde bıçaklanan esnaf ağır yaralandı

Denizli'de iş yerinin önünde bıçaklanan esnaf ağır yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iddiaya göre elektrikli bisiklet çalmak isteyen kişi tarafından bıçaklanan esnaf, hastaneye kaldırıldı.

Karşıyaka Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde kuaförlük yapan Bayram Akgün, dükkanının önünde bir kişiyle tartışmaya başladı.

Kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından karnından bıçaklanan Akgün, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Zanlı, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Akgün'ün dayısı Mahmut Aktaş, gazetecilere, yeğeninin iş yerinin önünden elektrikli bisiklet çalmak isteyen kişiyle tartıştığını, çevredeki esnafın da olaya müdahale ettiğini, zanlının yeğenini bıçaklayıp diğerlerine yumruk atarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

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