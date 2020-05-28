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Denizli’de iş yerlerinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.05.2020 11:32 | Son Güncelleme

Korona virüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, talepte bulunan esnafların dükkanlarını Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerine düzenli bir şekilde uymaya devam ediyor.

Korona virüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, talepte bulunan esnafların dükkanlarını Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerine düzenli bir şekilde uymaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri talep eden esnafın işyerlerini de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Kent’in bir çok mahallesi ve işlek caddelerinde çalışma yapan Belediye ekipleri Yeni Şafak Mahallesi’nde de Üçler Bulvarı’nda talep eden esnafın iş yerleri ile otobüs duraklarını dezenfekte etti.

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Merkezefendi
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Turan Eczanesi
Merkezefendi
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Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
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