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Denizli'de kalem görünümlü 50 tabanca ele geçirildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.12.2020 13:15 | Son Güncelleme

Silahları Ege Bölgesi'nde satacakları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde kalem görünümlü 50 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, takip ettikleri otomobili, kara yolunu trafik akışına kapatarak Tavas ilçesi yakınlarında durdurdu.

Sürücü M.A.Ç. ile araçta bulunan N.O. gözaltına alındı.

Dedektör köpek Arya'nın da katıldığı aramada, bir çanta içine gizlenmiş 50 kalem tabanca ile 175 mermi bulundu. Kalem görünümlü tabancaların, 7,65 milimetre çapında tek mermi atabildiği belirlendi.

Şüphelilerin, başka bir ilden getirdikleri silahları Ege Bölgesi'nde satmayı planladıkları bildirildi.

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