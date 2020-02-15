YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de kar ve yağmur yağışı sürüyor

Denizli’de kar ve yağmur yağışı sürüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.02.2020 15:25 | Son Güncelleme

Denizli kent merkezinde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Denizli kent merkezinde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar internet üzerinden kentin 13 ayrı noktasını canlı kameralar ile izliyor.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar Teleferik’te manzaranın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise Tavas ilçesi’ne giderek Bozdağ’da bulunan Denizli Kayak Merkezi’nde karın tadını çıkardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 13 ayrı noktasına koyduğu şehir kameraları ile kent 24 saat canlı olarak www.denizli.bel.tr internet sitesi üzerinden izlenebiliyor. Vatandaşlar canlı kameralar sayesinde istediği yerden, Denizli’nin tüm güzelliklerini tüm dünyadan izleyebiliyor. Denizli’nin şehir kamerası uygulaması büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Kaçak avcılar yakalandı

Kaçak avcılar yakalandı

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Denizli Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:47
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Büke Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Özge Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Bu pazarda her şey 3’de bir fiyatına

Bu pazarda her şey 3’de bir fiyatına

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.