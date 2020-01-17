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  4. Denizli’de karne sevinci

Denizli’de karne sevinci

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de birinci dönem karnelerinin dağıtılması ile yarı yıl tatili başladı.2019-2020 eğitim öğretim yılı 1.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de birinci dönem karnelerinin dağıtılması ile yarı yıl tatili başladı.
2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. yarı yılının sona ermesiyle Denizli’de 187 bin 682 öğrenci ve 14 bin 454 öğretmen 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılını tamamladı. Eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılı ise 3 Şubat Pazartesi başlayacak. Tatile giren Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 7-D sınıfı öğrencileri de kentte karne sevinci yaşadık. Gençlerin karnelerini alırken yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi.
Karnelerini alarak tatile giren öğrenciler tatil planlarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Öğrencilerin çoğu güzel bir dönem geçirdiklerini ve tatili de derslerde eksik kaldıkları yerleri çalışarak tamamlayacaklarını belirttiler.

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